Во всех поликлиниках Костаная по постановлению главного государственного санитарного врача региона введён масочный режим. Средства защиты обязаны носить как сотрудники медучреждений, так и пациенты.

В поликлинике №4, особенно в детском отделении, фиксируется резкий рост обращаемости.

«За неделю число посетителей фильтр-кабинета увеличилось в 10 раз. Преимущественно болеют дети — их больше половины. Суточное количество вызовов выросло с привычных 40–50 до около 200. За прошлую неделю обслужено 890 вызовов, из них 660 — детские», — сообщила заместитель главного врача поликлиники №4 Маргарита Бисенова.

По приказу управления здравоохранения поликлиники региона переведены на усиленный режим работы: с понедельника по пятницу — с 08:00 до 20:00, в субботу и воскресенье — до 18:00. «Как правило, в выходные на фильтр никто не приходит, но в прошедшие субботу и воскресенье мы приняли 46 и около 30 пациентов соответственно. В эти дни поступило около 60 вызовов, бригады работали до 20:00», — уточнила Бисенова.

По данным департамента санитарно-эпидемиологического контроля, за последнюю неделю в Костанайской области зарегистрировано 10,5 тыс. случаев ОРВИ — почти вдвое больше, чем неделей ранее. Более половины заболевших — дети. С начала эпидсезона — с 1 октября диагноз «грипп» подтверждён у 43 пациентов, из них 28 — дети до 14 лет.

Медики напоминают: при первых симптомах ОРВИ следует оставаться дома, обратиться в поликлинику через фильтр-кабинет или вызвать врача на дом, носить маску в местах скопления людей, чаще мыть руки и проветривать помещения. Родителям рекомендуют не отправлять ребёнка в школу или сад при признаках недомогания и своевременно информировать классного руководителя и врача.

