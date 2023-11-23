Всплеск травматизма произошел из-за гололеда в Костанае

Скользкие тротуары буквально замедлили жизнь жителей города. Ходьба по ним может довести до травмопункта. Одно неосторожное движение: упал, очнулся, гипс. В костанайском травмопункте уже вдвое увеличилось количество обращений.

Сезон гололеда для костанайского травмопункта — жаркая пора. Кабинет Бекнура Ауесханова пустым не бывает. Только за сутки количество обращения достигло 76. В обычные дни здесь принимают до 40 человек. Некоторые приходят сами, других привозит скорая помощь. Общаются костанайцы с самыми различными травмами.

«Приходят в основном с ушибами, переломами. Сейчас участились переломы плеча, шейки плеча, лодыжки, переломы голени, большеберцовой кости. И вообще, все травмы увеличились сейчас», — говорит травматолог-ортопед Костанайской городской больницы Бекнур Ауесханов.

Поход в магазин или вынос мусора может обернуться травмой. А большая часть пациентов, поступающих в травмпункт — это люди преклонного возраста. Они как раз более подвержены травмам. Поэтому врач рекомендует, чтобы не подвергать себя опасности, переждать сильный гололед дома. Ну а если травмы избежать не удалось, то необходимо обратиться за квалифицированной помощью, и чем скорей — тем лучше.

«Сейчас взрослое поколение увеличилось больше. Молодежь может быть как-то балансирует, вестибулярный аппарат так не страдает, а вот уже 50+ они равновесие не сильно держат, и часто подают из-за гололеда. У них еще остеопороз возрастные изменения кости», — отметил врач.

Передвигаться по скользким улицам специалисты рекомендуют не спеша, обязательно вынуть руки из карманов для лучшего равновесия, а при падении постараться быстро сгруппироваться так, чтобы упасть набок. Это, говорят врачи, самое безопасное положение. Если упасть на спину, есть вероятность получить черепно-мозговую травму.

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