Вспышка бешенства зафиксирована в Костанайской области, передает корреспондент агентства КазТАГ.

«Установить ограничительные мероприятия на территории ТОО, расположенного по адресу: село Кировское Узункольского района Костанайской области, в связи с возникновением болезни бешенства крупного рогатого скота», — говорится в решении районной территориальной инспекции комитета ветеринарного контроля министерства сельского хозяйства.

Бешенство – природно-очаговое особо опасное смертельное инфекционное заболевание. Передается человеку со слюной при укусе больным животным. Затем, распространяясь по нервным путям, вирус достигает слюнных желез, нервных клеток коры головного мозга, гиппокампа, бульбарных центров и, поражая их, вызывает тяжелые нарушения, приводящие к гибели.

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