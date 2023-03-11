Вспышка бруцеллеза зафиксирована в Костанайской области, сообщает отраслевой портал Agroqogam.

«В Узункольском районе, а именно в ТОО «Тойсай» при проведении плановых исследований было обнаружено 20 голов, реагировавших положительно на бруцеллез. И 72 головы показали сомнительный результат при исследовании крови», — сообщила заместитель руководителя управления ветеринарии по Костанайской области Айнагуль Кушубенова.

Она уточнила, что все положительно реагировавшие животные сданы на санитарный убой в ТОО «Север-Ет».

«Были отобраны пробы патологического материала, в количестве девяти проб с последующим исследованием в областной ветеринарной лаборатории. Если бруцеллез действительно подтвердится, то в данном хозяйстве проведут ограничительные мероприятия с объявлением неблагополучного пункта по заболеванию. Но нам надо дождаться окончательного результата исследований. При проведении исследований 16 голов положительно реагировали на бруцеллез, и 17 показали сомнительные результаты, они будут повторно исследованы по истечении 15 календарных дней. На сегодняшний день все больные животные изолированы от основного поголовья для направления их на санитарный убой. Только после всех проверок ветеринарный инспектор Узункольского района решит, открывать карантин или нет», — пояснила Кушубенова.

В управлении ветеринарии заверили, что в регионе отмечается ежегодная тенденция снижения уровня зараженности бруцеллезом крупного рогатого скота: в 2021 году – 0,24%, а по итогам 2022 года – 0,20%.

«Количество неблагополучных пунктов по бруцеллезу крупного рогатого скота по области тоже уменьшается. К примеру, в 2021 году оздоровительные мероприятия проводились в 23 неблагополучных пунктах, в 2022 году оздоровление провели в 13 пунктах», — говорится в сообщении.

Бруцеллез – зоонозная инфекция, передающаяся от больных животных человеку, характеризующаяся множественным поражением органов и систем организма человека.

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