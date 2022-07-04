Вспышка коронавируса: казахстанцам дали рекомендации

Официальный представитель Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Ержан Байтанаев рекомендовал казахстанцам носить маски и не выезжать за рубеж без необходимости для сохранения коллективного иммунитета, передает Tengrinews.kz.

«Уважаемые граждане Республики Казахстан, мы убедительно просим каждого из вас в целях защиты себя, своих близких не отказываться от вакцинации и ревакцинации. Чтобы сохранить коллективный иммунитет, мы должны иммунизироваться в обязательном порядке. У нас очень много граждан, которые хотят вакцинироваться, но им нельзя. Также у нас есть дети, которых мы не можем вакцинировать. В целях защиты мы должны пройти ревакцинацию и вакцинироваться, создать коллективный иммунитет и пройти эти трудные дни вместе», — сказал он.

В Комитете санитарно-эпидемиологического контроля призвали носить маски в местах массового скопления, не дожидаясь, когда регион перейдет в «желтую» зону.

«Мы рекомендуем каждому носить маски в аэропортах, на вокзалах, в общественном транспорте, в местах массового скопления. Маска тоже защищает от заражения коронавирусной инфекцией. Мы рекомендуем по возможности не выезжать за границу. В 130 странах растут темпы заболеваемости. ВОЗ рекомендует остановить по возможности поездки в другие страны. Мы понимаем, что сейчас пора отпусков, но можно отдохнуть дома, в кругу родных. Призываем каждого из вас отказаться от поездок за границу», — добавил Байтанае

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