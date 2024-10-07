Министерство здравоохранения усиливает контроль за эпидемиологической ситуацией в связи с предупреждением Всемирной организации здравоохранения о вспышке новой опасной инфекции – вируса Марбурга, заявляет Главный государственный санитарный врач РК Сархат Бейсенова.

Марбургская вирусная болезнь — редкая, тяжелая вирусная геморрагическая лихорадка, поражающая как людей, так и других приматов. Вирус встречается в природе у летучих мышей и может передаваться от летучих мышей к людям.

Природные очаги лихорадки Марбург — страны Южной, Западной и Центральной Африки: ЮАР (Южно-Африканская Республика), Габон, Судан, Демократическая Республика Конго, Либерия, Гвинея, Зимбабве, Кения.

Клинические проявления заболевания появляются через 2-21 день после заражения вирусом.

МИНЗДРАВ РЕКОМЕНДУЕТ СОБЛЮДАТЬ МЕРЫ ПРОФИЛАКТИКИ

Учитывая высокую миграцию населения, Минздрав Казахстана рекомендует при посещении казахстанцев эндемичных стран, соблюдать следующие профилактические меры:

избегать контактов с инфицированными;

остерегаться диких животных, которые обитают в африканских джунглях;

не употреблять в пищу плохо прожаренное мясо местных животных;

не посещать пещеры и рудники, где обитает большое количество египетских летучих мышей — бессимптомных носителей вируса.

при появлении признаков заболевания немедленно обращаться за медицинской помощью.

соблюдать правила личной гигиены.ЧЕМ ОПАСЕН ВИРУС?

Специфического лечения и вакцины от вируса Марбурга не существует. Проводится только симптоматическое лечение.

Марбург — это опасный вирус, относящийся к филовирусам. Естественными носителями являются летучие собаки, они же — ночные крыланы. У них вирус проходит бессимптомно, в отличие от человека.

Вирус передается к человеку через прямой контакт. Заразиться можно через поврежденную кожу или слизистые оболочки. Кроме того, подхватить вирус можно при взаимодействии с поверхностями и материалами, такими как постельное белье или одежда заболевшего.

Основные симптомы заболевания следующие: лихорадка; боль в горле; сыпь; боль в животе; кровь из носа и глаз.

БУДУТ ЛИ ПРИНЯТЫ ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ В СВЯЗИ С УГРОЗОЙ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ВИРУСА МАРБУРГА?

“Министерство здравоохранения внимательно отслеживает ситуацию за развитием эпидемиологической ситуации с вирусом Марбург. В целях недопущения завоза и распространения заболевания в республику в международных аэропортах осуществляется санитарно-карантинный контроль на Государственной границе, где проводится бесконтактная термометрия всех прибывающих пассажиров», — отметила С.Бейсенова.

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