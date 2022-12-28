Вспышка свиного гриппа в Казахстане? Симптомы, лечение и профилактика

В Казахстан снова вернулся грипп A (H1N1, свиной грипп). Инфекция особо агрессивна: сваливает с ног за пару часов и выводит организм из строя на несколько дней, а то и недель.

Семейный врач и педиатр Дмитрий Киреев считает, что именно этот вирус превалирует сейчас в Казахстане, передает Tengrinews.kz.

Как ранее заявили в Минздраве, на несколько лет коронавирус практически вытеснил все остальные заболевания. И теперь, когда заболеваемость COVID-19 пошла на спад, в регионы вернулся свиной грипп.

Читайте также: В Минздраве заявили об эпидемии гриппа в Казахстане

По мнению казахстанского врача, именно он сейчас «так сильно выводит из строя организм» и, вероятнее всего, превалирует сегодня в стране.

«Да, действительно, в Казахстане сейчас большое количество людей, зараженных гриппом, судя по той информации, которой обладаю я лично. Превалирует штамм гриппа А (или H1N1), свиной грипп. У меня было небольшое количество тестов, лично мной привезенных из США. Все они показали именно свиной грипп. Но количество тестов небольшое, чтобы делать 100-процентное предположение по всей стране. Но симптоматика у всех схожая. К сожалению, у нас в стране ни государственные, ни частные клиники не оснащены тестами и экспресс-тестами в том числе, чтобы идентифицировать вирус у каждого человека, чтобы делать статистику. Но судя по симптоматике, это действительно свиной грипп», — поделился Киреев в беседе с корреспондентом Tengrinews.kz.

Отметим, что наличие свиного гриппа в Казахстане ранее подтвердила глава Минздрава Ажар Гиният.

Как можно заразиться

По словам врача, источником заражения в основном являются свиньи или же болеющий человек. Заболевший становится заразным примерно за 24 часа до появления симптомов и в течение двух недель после.

«Заражение происходит воздушно-капельным путем: кашель, чихание. Также может быть контактно-бытовой путь заражения: обычно это посуда, различные поверхности, руки больного и так далее. Таким образом вирус заносится на слизистые носа и глаз и происходит заражение. Заражение может произойти в любом возрасте. Однако есть такие группы риска, которые наиболее подвержены заражению и протеканию в тяжелой форме: беременные девушки, люди старше 57-67 лет и дети до 4-5 лет. А также люди с хроническими заболеваниями органов дыхательной системы, сердечно-сосудистой системы и онкологией», — добавил врач.

Почему не было подъема в предыдущие годы

Как ни парадоксально, но именно завершение пандемии и стало толчком для эпидемии гриппа. По мнению доктора, казахстанцы перестали соблюдать практически все меры безопасности, тем самым став мишенью для вируса.

«Я связываю это с тем, что все-таки из-за коронавируса люди максимально сохраняли какое-то социальное дистанцирование. Люди все время обрабатывали руки санитайзером, носили маски. Поэтому мы не видели два года такого количества зараженных гриппом. И сейчас на полную катушку грипп отыгрывается», — прокомментировал врач.

Симптомы свиного гриппа. Когда стоит обратиться к врачу?

Примечательно, что у свиного гриппа есть свои особенности. А именно, по словам казахстанского врача, у 30-35 процентов вирус может провоцировать симптомы со стороны органов желудочно-кишечного тракта.

«У человека появляется жидкий стул, тошнота, параллельно присутствует сильная ломота в костях и боли в мышцах, головные боли, иногда боязнь света. Касательно осложнений. Мы говорим, что грипп дает осложнения во многих своих случаях. Поэтому здесь нужно быть очень бдительным. Могут быть всем известные осложнения на органы сердечно-сосудистой системы, перикардит, центральную нервную систему, менингит, энцефалит. Стоит незамедлительно обратиться к врачу, если вдруг температура очень высокая — под 40 и очень сложно сбивается, при этом присутствует тяжелое дыхание, одышка, если мы видим нарушение кровообращения в виде проявления цвета кожи — она принимает синеватый оттенок, если присутствует постоянная рвота, которая не прекращается при приемах каких бы то ни было препаратов. Также если появилась сыпь на фоне высокой температуры», — советует доктор Киреев.

В большинстве случаев доступной диагностики в Казахстане нет, говорит врач. Поэтому доктор может поставить диагноз, основываясь лишь на симптоматике, и предложить соответствующее лечение.

«В основном лечение симптоматическое, направленное на лечение присутствующих симптомов. Такое лечение может продолжаться около недели, пока не выработаются антитела и не наступит улучшение и выздоровление. Есть некоторые группы людей, которым необходимо назначать противовирусные препараты. Такие препараты должны назначаться строго доктором, который должен взвесить все за и против, поскольку все препараты имеют свои побочные эффекты. Также при осложнениях доктор может назначить антибиотики. Иногда может потребоваться госпитализация. Поэтому нужно внимательно наблюдать за самочувствием», — добавил врач.

Профилактика. Что советует врач?

Самым надежным средством профилактики свиного гриппа по-прежнему остается своевременное вакцинирование, говорит врач. Дополнительно к этому специалист советует ограничить посещение людных мест.

«Все думали про коронавирус и на фоне этого забыли про грипп. Большинство людей не провакцинировались. Оттого мы видим большое количество людей с осложнениями. Поэтому профилактика — своевременная вакцинация и без необходимости стараться не посещать сейчас людные места, носить маску, чаще мыть руки, обрабатывать их, использовать санитайзеры. Советую вспомнить пандемию и примерно двигаться в таком же режиме. Вернувшись домой, полезно было бы промывать нос солевыми растворами ребенку и себе. Очень важно, учитывая, что зима, выставить оптимальную температуру дома не выше 20 градусов, установить влажность, потому что при сухом воздухе вирус прилипает к частицам пыли и легче заразиться. Поэтому воздух должен быть влажным. Также стараться проводить больше времени на улице», — советует Дмитрий Киреев.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.