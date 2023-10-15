Вспышки не было. Сообщение о бешенстве прокомментировали в областном ветуправлении

В областном управлении ветеринарии сообщили, что 29 августа им стало известно о том, что у сельскохозяйственного животного обнаружены признаки бешенства.

Специалисты немедленно выехали в Узынкольский район, провели соответствующее обследование и подтвердили инфекционное заболевание. Позже, заявили в ведомстве, зараженное животное, а это оказалась корова, было немедленно изолировано от остального поголовья и уничтожено по всем нормам.

«В некоторых СМИ прошла публикация о том, что в Костанайской области произошла вспышка бешенства. На самом деле, никакой вспышки нет. вспышка — это массовое заболевание животных одновременно болеющих в одном хозяйстве. В нашем случае — это единичное заболевание», — сообщила заместитель руководителя управления ветеринарии акимата Костанайской области Айнагуль Кушубенова.

На ферму, где было выявлено больное животное, были наложены ограничения согласно ветеринарным требованиям. Почти два месяца ветврачи наблюдали за остальным поголовьем в хозяйстве, за это время бешенство у других животных не выявлено. Поэтому в ближайшие дни ограничения будут сняты и работа сельхозпредприятия будет переведена в нормальное состояние. С начала года подобные случаи регистрировались в Наурзумском и арасуском районах. Однако все это также были единичные факты.

«Все ветеринарно-санитарные требования, согласно правил, были выполнены. На сегодняшний день эпизоотическая ситуация в Узункольском районе и в хозяйстве, где заболело животное, стабильная. Находится под контролем управления ветеринарии», — сказала Айнагуль Кушубенова.

В связи с ситуацией все сельскохозяйственные животных в очаге заражения, то есть непосредственно в хозяйстве, были провакцинированы от бешенства. Специалисты проводят профилактику этого опасного заболевания и среди диких животных. В лесных и степных массивах они разбрасывают корм, который содержит вакцину. Эксперты также предупреждают, что бешенство смертельно опасно для здоровья человека. Оно может передаваться через слюну или кровь зараженного животного.

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