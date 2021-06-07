Вспышку смертельного заболевания у детей зафиксировали в Индии

©️REUTERS
Индия борется со всплеском случаев смертельного воспалительного синдрома у детей, переболевших коронавирусом, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Daily Mail.
По всей стране зарегистрировано более 2 тысяч случаев мультисистемного воспалительного синдрома (MIS-C) у детей, которые, казалось бы, выздоровели от СOVID-19. Сейчас около 70 процентов пострадавших детей в Индии нуждаются в интенсивной терапии.
«Это может привести к сердечной, дыхательной или почечной недостаточности. В долгосрочной перспективе качество жизни выздоравливающих детей зависит от того, насколько сильно были затронуты органы. Очень важно поймать его на ранней стадии, когда его еще легко вылечить», — рассказал директор педиатрии медицинского колледжа леди Хардиндж в Дели доктор Хариш Пемде, добавив, что MIS-C может быть смертельным, потому что поражает несколько систем органов.
Исследование показало, что половина всех детей, у которых развивается редкое воспалительное заболевание MIS-C, связанное с COVID-19, имеют неврологические признаки. Наиболее частым симптомом была головная боль, но у детей также могли развиться более серьезные побочные эффекты, такие как галлюцинации или судороги.
Первоначально считалось, что MIS-C связан с болезнью Кавасаки, заболеванием, которое вызывает воспаление стенок кровеносных сосудов и поражает в основном детей в возрасте до 5 лет. Первые случаи заболевания были зарегистрированы в Великобритании, Италии и Испании в апреле 2020 года. Эксперты говорят, что диагностика MIS-C оказалась сложной задачей, поскольку многие из ее симптомов, включая сыпь, лихорадку и желудочно-кишечные расстройства, похожи на другие детские заболевания.
Среди прочих симптомов мультисистемного воспалительного синдрома — сыпь, конъюнктивит без отделения гноя либо другие проявления воспаления слизистых оболочек, гипотония или шок, признаки коагулопатии. При лечении применяются иммуноглобулиновая терапия и кортикостероиды. Хотя синдром встречается довольно редко, для ребенка он может оказаться куда опаснее самого вируса.
Напомним, в Индии обнаружились необычные побочные эффекты COVID-19. Так, индийские медики зафиксировали вспышку «черной плесени» (мукормикоз) у переживших коронавирус. Сообщалось, что тысячам людей, которые заразились грибковым заболеванием, врачи были вынуждены удалить оба или один глаз. Затем на фоне эпидемии «черной плесени» появилась более опасная «белая плесень». Позже у пациентов в Индии выявили третий вид плесени после COVID-19.
COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области