Встать в очередь на жильё теперь можно только онлайн

Встать в очередь на получение жилья в Нур-Султане теперь можно только электронно, через портал www.egov.kz. ЦОНы больше не занимаются постановкой нуждающихся. Об этом сообщает столичный «Жилищный фонд».

Для постановки не требуется никаких документов — только ЭЦП. Все необходимые данные: уровень дохода, регистрация, принадлежность к категории и т. д. — уже имеются в общей базе.

Встать в очередь на жильё могут:

— инвалиды и участники ВОВ;

— дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей;

— соцуязвимые слои населения (неполные семьи, инвалиды I и II группы, пенсионеры по возрасту, кандасы и другие);

— многодетные семьи;

— госслужащие, работники бюджетных организаций, военнослужащие, кандидаты в космонавты, космонавты, сотрудники спецгосорганов;

— граждане, единственное жилище которых признано аварийным.

Напомним, для постановки в очередь на жильё в столице необходима постоянная прописка в Нур-Султане в течение трёх лет, а также отсутствие собственного жилья у претендента и его семьи за последние пять лет.

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