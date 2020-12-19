Встреча доверенного лица от партии «Nur Otan»

Сегодня в селе Харьковский состоялась встреча в форме канвассинг доверенного лица от партии «Nur Otan» с ветераном педагогического труда Арцыбасовой Валентиной Кузьминичной, которая проработала в Сосновской средней школе более сорока лет.

Вся педагогическая деятельность была направлена на обучение и воспитание детей. Выпускники школы с теплотой отзываются об учителе и находятся в постоянном общении. В ходе разговора были обсуждены основные направления предвыборной программы партии, а также призали педагога принять участие в предстоящих выборах и отдать свой голос за партию «Nur Otan».

При проведении встречи присутствовали члены комиссии партийного контроля, с целью контроля за соблюдением санитарных норм при проведении агитационных мероприятий. Нарушений не выявлено.

Оплачено из средств Избирательного фонда Костанайской области партии «Nur Otan»

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