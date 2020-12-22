Встреча кандидата в депутаты маслихата Костаная

Сегодня 22 декабря состоялась агитационная встреча кандидата в депутаты городского маслихата Венгерской Елены Владимировны с жителями микрорайона «Юбилейный».

Болевые вопросы жильцов микрорайона, инфраструктура, благоустройство дворов, пешеходные переходы- эти и многие другие пожелания высказали жители микрорайона.

«Строительство идет полным ходом, это очень радует! Пожелание жителей, чтобы социальные объекты шли в ногу со строительством домов» -рассказывает Елена Владимировна.

Среди наказов прозвучало предложения по улучшению работы общественного транспорта в областном центре. Много вопросов по дистанционному обучению детей.

«2020 год особенно запомниться учителям, ученикам и конечно же родителям. В связи с пандемией все встало с ног голову. Нам пришлось быстро адаптироваться, согласитесь, было сложно всем?! Конечно, больше возмущались мамочки. Многие не думали, что придется стать учителем для своих деток, а это сколько нервов и знаний надо?!

Для меня, как руководителя образовательного центра, стало ясно- срочно нужны кардинальные меры. Стали с педагогами изучать все платформы, все интернет- ресурсы.

Благо, коллектив молодой и позитивный, активный. Это огромный плюс в работе.

Минусы тоже были , это всех обеспечить компьютерами , интернетом. Но возможностей и желаний оказалось больше.

У нас в образовательном центре огромный банк образовательных программ , одна из них — одаренные дети.

Работая с профессурой других стран , прихожу к выводу, что новые реалии в помощь всем нам .Границы интернета велики , охват знаний тоже! Перспективы дистанционки велики. Нам надо принять новые формы работы и постоянно повышать свой профессионализм» — делится кандидат.

Агитационные встречи с населением необходимы, так как через них формируется список депутатских наказов.

Также Елена Владимировна Венгерская отметила: «Важно, что предвыборная программа партии открывает большие возможности для каждого, кто желает внести свой вклад в развитие страны, края, своей улицы, своего дома! Быть не равнодушным, быть услышанным!»

В конце встречи участники обменялись поздравлениями с наступающими праздниками и договорились встретиться 10 января и исполнить свой гражданский долг- отдать свой голос на предстоящих выборах.

Оплачено из средств городского предвыборного штаба “NurOtan”

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