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Встреча по вопросу перехода на единый часовой пояс пройдет в Костанае

Фотография для новости Встреча по вопросу переходу на единый часовой пояс пройдет в Костанае

pixabay.com

Комитетом технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан проводится работа по исчислению времени в Республике Казахстан.

В частности, с учетом многочисленных обращений, в том числе жителей Костанайской области, была создана межведомственная рабочая группа, инициативные члены которой по результатам изучения подготовили соответствующий отчет. В результате многократного обсуждения рабочей группой согласован вариант перехода на единый часовой пояс в Республике Казахстан UTC+5.

По мнению ученых применение указанного единого часового пояса (перевод стрелок часов на 1 час назад в большинстве регионов страны) будет направлено в том числе на сохранение здоровья населения, улучшению коммуникаций.

Учитывая важность данных вопросов для жителей Костанайской области 26 января 2024 года в 15.00 в здании Костанайской областной филармонии им. Омирзакова (мкр. Юбилейный, 56 «Жастар сарайы») пройдет мероприятие с привлечением ученых, общественников, членов рабочей группы, членов Регионального общественного совета, депутатов Маслихата и средств массовой информации.

Мероприятие будет проходить под председательством Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан Еликбаева К.Н. и заместителя акима Костанайской области Мухаметкалиева Р.З., с участием депутата Сената Парламента Республики Казахстан Карплюк С.А., депутата Мажилиса Парламента Республики Казахстан Абиль Е.А.

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