Встреча с незнакомцем на костанайском пляже закончилась трагедией

24.kz
По факту смерти 27-летнего жителя областного центра 17 июня управлением полиции Костаная проводится досудебное расследование по 106 ч.3 УК «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью повлекшее по неосторожности смерть человека».
В ходе предварительного расследования установлено, что в этот день трое молодых людей выехали отдохнуть и искупаться в районе городского пляжа. После чего, между одним из них и подошедшим к ним потерпевшим возник конфликт, в результате которого последнему 23-летний мужчина нанес несколько ударов рукой.
От полученных телесных повреждений незнакомец скончался.
В настоящее время досудебное расследование продолжается. В рамках уголовного дела запланировано проведение судебных экспертиз, и проведения комплекса следственно-оперативных мероприятий, направленных на обеспечение полноты, всесторонности, с целью привлечения виновного лица к уголовной ответственности.
Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания УП Костаная.
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