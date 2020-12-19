Встречи кандидатов в депутаты облмаслихата продолжаются в Костанайской области

Сегодня, 19 декабря 2020 года, в рамках агитационно-пропагандистской работы прошел канвассинг – неформальная беседа кандидата в депутаты областного маслихата Дмитриевой Ирины Николаевны с Комаровым Анатолием Юрьевичем – человеком, который неоднократно защищал честь города, области и республики на спортивных соревнованиях различного уровня.
Анатолий Комаров является членом партии «Nur Otan». С раннего детства занимался спортом, он стал смыслом его жизни. Спорт дает ему здоровье, общение с единомышленниками, знакомство с новыми странами и людьми.
Анатолий Комаров является четырехкратным призером чемпионата мира, чемпионата Республики Казахстан, областных и городских соревнований по гиревому спорту. Он является работником АО «ССГПО», где работает с 1987 года. В рабочем коллективе пользуется уважением и авторитетом. Женат, воспитал сына, помогает воспитывать внучку.
Оплачено из средств Избирательного фонда Костанайской области партии «Nur Otan»
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