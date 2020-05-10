Вступил в силу приказ, защищающий казахстанских учителей

Вступил в силу подписанный министром образования и науки приказ, который решает вопрос излишней отчетности педагогов. Приказом установлен четкий перечень документов, обязательных для заполнения педагогами организаций среднего, технического и профессионального образования. Об этом сообщил Асхат Аймагамбетов на своей странице в Facebook.

Приказом установлен четкий перечень документов, обязательных для заполнения педагогами организаций среднего, технического и профессионального образования.

Почему это важно?

Потому что теперь появились юридические основания для избавления учителей от многочисленных отчетов.

Отныне есть конкретный перечень, определенный Министерством, есть ответственность за истребование документов сверх установленного списка, прописанная в Законе «О статусе педагога» и в Административном кодексе, и есть органы, которые могут привлекать к административной ответственности в виде штрафа.

По порядку обо всем.

ПЕРВОЕ. Теперь учитель-предметник ежедневно заполняет два документа: ведет классный журнал и готовит поурочный (краткосрочный) план. Также в начале учебного года разрабатывает календарно-тематическое (среднесрочное) планирование и в конце каждой четверти заполняет документы по критериальному оцениванию. Все остальные многочисленные документы отменены.

Если учитель еще и наставник молодого педагога и получает за это надбавку приблизительно в 17 тыс. тенге, то добавляется один методический документ по совместной работе с молодым коллегой.

Если учитель осуществляет классное руководство, то он в начале учебного года готовит план воспитательной работы, по мере его реализации ведет протоколы родительских собраний в электронном формате, заполняет табеля учащихся, при необходимости обновляет личные дела школьников.

Для руководителя школы и для заместителей руководителя также четко установлены самые необходимые документы и отменены все лишние.

Для педагогов колледжей определены следующие документы: в начале года – рабочая учебная программа и календарно-тематический план, ежедневно – поурочный план и журналы учета теоретического, производственного обучения, индивидуальных занятий.

И еще одна форма в случае, если педагог выполняет функции куратора.

Такая же работа по кардинальному снижению количества отчетных документов проводится и по уровням дошкольного и высшего образования.

Преподаватели вузов также перегружены ненужной бумажной нагрузкой; та документация, которая ведется в связи с контролем со стороны МОН, сохраненная в нормативных документах, полностью пересматривается, и уже приняты решения об исключении многих из них. К примеру, планы работы кафедры, протоколы комиссий, рабочие учебные планы и тому подобные документы отменяются. Отмена планов кафедры приведет к отмене бумажных журналов учета педагогической нагрузки, планов учебно-методической и другой работы преподавателя и тд.

МОН не должен контролировать внутренние процессы в вузах, а сосредоточиться только на общих требованиях к результатам обучения.

По вузам будет опубликован отдельный пост.

Убежден, что отмена излишней отчетности и унификация форм документации, в первую очередь, разгрузит педагога, даст возможность работать творчески, приведет к оптимизации излишнего документооборота, преодолению архаичной практики сбора информации посредством документов различных форм.

В центре образовательного процесса должен находиться ребенок, его личность. Поэтому работа Министерства направлена на освобождение педагога от ненужных дел, чтобы все свое рабочее время он тратил на детей, повышал качество знаний у детей, на то, чтобы у него было время заниматься с ними индивидуально.

При этом, создавая необходимые условия и снижая нагрузку, мы должны требовать от педагогов высокого уровня профессионализма и качества процесса обучения. Мы привыкли слышать, что у учителей много лишней отчетности, что их привлекают к выполнению не свойственных им функций, что много претензий к уровню разработки учебных программ и учебников, т.е. находятся разные причины, чтобы объяснить, почему страдает качество образования. Но все эти проблемы решаются и будут решаться далее, но качество образования всегда в первую очередь будет зависеть от профессионального мастерства педагогов, поэтому учитель должен постоянно работать над собой, повышать свой профессиональный уровень.

ВТОРОЕ. В чьей компетенции привлечение к ответственности?

При поступлении обращения по фактам привлечения педагогов к видам работ, не входящим в профессиональные обязанности, истребования у педагогов отчетности либо информации, не связанной с должностными обязанностями, территориальные департаменты Комитета по обеспечению качества в сфере образования и науки МОН РК регистрируют внеплановую проверку на предмет совершения правонарушения в органах КПСиСУ и проводят ее с выездом или без выезда в организацию образования.

Материалами, доказывающими факт совершения нарушения, являются:

​ – фото или видео, фиксирующие привлечение педагогов к видам работ, не связанных с профессиональной деятельностью, копии писем, приказов, актов, протоколов или других материалов, подтверждающих привлечение педагогов к выполнению не свойственных им функций;

​ – письменные поручения либо их копии, копии приказов, копии форм отчетности и другие материалы, подтверждающие истребование у педагога отчетности или информации, не предусмотренной законодательством Республики Казахстан в области образования;

​– фото или видеофиксация проведения проверки, не предусмотренной законами Республики Казахстан, дата и предмет проверки, фамилии, имена и отчества проверяющих лиц и другие материалы, подтверждающие ее проведение;

​– фото или видеофиксация товара либо услуги, а также процедуры приобретения, чеки, товарные счета, счета-фактуры, квитанции и другие материалы, подтверждающие возложение на педагога обязанности по приобретению товаров и услуг;

​– фото или видеофиксация участия в мероприятиях, проводимых не школой, копии писем, приказов, актов, протоколов или другие материалы, подтверждающие направление педагога на данные мероприятия.

В случае, если лицо, впервые допустившее нарушение, признало свою вину, Комитет и территориальный орган не составляют протокол об административном правонарушении и выносят постановление о предупреждении виновного лица.

В отношении лица, допустившего повторное нарушение, составляется протокол об административном правонарушении.

Административный штраф составляет от 20 до 120 МРП.

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