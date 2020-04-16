Вступить в ряды добровольных противопожарных отрядов призывают костанайцев

Вступить в ряды добровольных противопожарных отрядов призывают жителей области. Добровольцев обучат навыкам тушения лесных, степных и прочих пожаров. Желающему достаточно иметь хорошую физическую подготовку. Кроме этого, в департаменте ЧС сегодня вакантно почти 100 мест, сообщает alau.kz

В департаменте по чрезвычайным ситуациям еще в начале учебного года начали агитацию выпускников школ к поступлению в Кокшетауский технический институт. Обучившись 4 года, к слову бесплатно, можно вернуться и пополнить ряды спасателей.

«Основные критерии получается для поступления в наш институт Кокшетауский технический проходной балл 50 баллов. Но это не является пределом, на фоне конкурса нужно набирать больше баллов. Нужны физические данные, выпускники должны пробежать 3000 км, потом сто метровка, 13 раз подтягивание. Он должен быть здоров. Рост не ниже 168»,- говорит главный специалист отдела ДЧС Костанайской области Мурат Сардарбеков.

В прошлом году 11 выпускников института начали работу в департаменте. Но чтобы начать службу необязательно быть выпускником этого института. Достаточно пройти конкурс. Сейчас в департаменте по ЧС вакантны 96 мест.

«Это из них они получаются подразделяются сержантские должности, есть офицерские должности, и руководящие должности.Если вы имеете юридическое образование и физические хорошие данные, здоровым должен быть человек. На конкурсной все основе. Они приходят к нам, подают заявление, мы рассматриваем документы и все в порядке этапов проходит»,- сказал Мурат Сардарбеков.

Но вот нуждаются сейчас в сотрудниках не только в самом департаменте, но и в отдаленных районах, где нет пожарных частей. Там борьбу со степными, лесными пожарами ведут добровольные противопожарные отряды. Как раз добровольцы в эти отряды сейчас очень нужны, поскольку начался пожароопасный период.

«Граждане принятые в добровольные противопожарные формирования проходит обучения в специализированных учебных центрах, на ряду с этим в соответствии с поручением комитетом по чрезвычайным ситуациям МВД департаментом разработана тематическая программа в соответствии с которым мы проводим практическое обучение»,-пояснил Мурат Сардарбеков.

Обучение длится 6 месяцев. Чтобы пополнить ряды этого отряда, достаточно быть старше 18 лет. Там количество мест не ограничено.

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