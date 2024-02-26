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Вступительные экзамены в первый класс запретят в Казахстане

Фотография для новости Вступительные экзамены в первый класс запретят в Казахстане

pixabay.com

Новый запрет будет действовать в Казахстане. Председатель Комитета среднего образования Министерства просвещения Каныбек Жумашев сообщил, что при поступлении детей в первый класс в лицеи и гимназии запретят вступительные экзамены, передает Tengrinews.kz.

«Введено правило, запрещающее проведение экзаменов при приеме в первый класс в лицеи и гимназии. Чем обосновано данное решение? Данная норма снимает ограничения при приеме в школы всех типов и всем детям независимо от уровня подготовки, предоставляет равные возможности и доступ к освоению первоначальных знаний, развитию познавательных способностей и навыков социального общения», — пояснил Жумашев.

Во-вторых, отметил председатель Комитета, будет исключён психологический стресс от участия в тестировании, собеседовании.

«Будет снижено недовольство родителей, ожидающих результаты конкурсного отбора. Будет исключен общественный резонанс в процедуре приема детей в школы», — добавил Жумашев.

Эти изменения будут введены уже в предстоящем учебном году при приеме в первый класс.

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