Второй анализ на КВИ у пациента в горбольнице показал отрицательный результат

Как сообщил руководитель информационно-аналитического отдела управления здравоохранения Ануар Едрисов, пациент Костанайской городской больницы во второй раз сдал тест на коронавирусную инфекцию.

У пациента повторно взяли анализ на КВИ. Результат оказался отрицательным.

«Пациент 1965 года рождения во второй раз сдал тест. Результат отрицательный. В целях профилактики провели дезинфекцию всей горбольницы. У него будет взят третий анализ», — сообщил Ануар Едрисов.

Напомним, 23 апреля у пациента Костанайской городской больницы выявили коронавирус.

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