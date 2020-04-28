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Второй анализ на КВИ у пациента в горбольнице показал отрицательный результат

Фото из открытых источников

COVID-2019 в Казахстане

3019 - зарегистрированно

754 - выздоровевших

25 - летальных случаев

43 - в Костанайской области

Как сообщил руководитель информационно-аналитического отдела управления здравоохранения Ануар Едрисов, пациент Костанайской городской больницы во второй раз сдал тест на коронавирусную инфекцию. 

У пациента повторно взяли анализ на КВИ. Результат оказался отрицательным.

«Пациент 1965 года рождения во второй раз сдал тест. Результат отрицательный. В целях профилактики провели дезинфекцию всей горбольницы. У него будет взят третий анализ», — сообщил Ануар Едрисов.

Напомним, 23 апреля у пациента Костанайской городской больницы выявили коронавирус. 

 

 

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