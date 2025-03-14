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Второй день Наурыза. Куда сходить костанайцам в субботу

— Сегодня, 18:00
Изображение для новости: Второй день Наурыза. Куда сходить костанайцам в субботу

pixabay.com

15 марта — Қайырымдылық күні — День благотворительности, милосердия.

В 10.00 в Костанае в Сити-центре состоится сельскохозяйственная ярмарка.

В 11.00 в маршрутных автобусах будет проходить интерактивная программа «Жаңа күн – Наурыз бастауы» с участием артистов фольклорного ансамбля «Мирас», проекта «Damubala». Районы КЖБИ, Центр, КСК, Юбилейный, Кунай, Аэропорт, Дружба .

В 12.00 в областном русском драматическом театре состоится спектакль «День рождения Наурыз и Коктем».

В 12.00 маленького зрителя порадуют в областном кукольном театре показом премьерного  спектакля «Сундучок со сказками».

В 15.00 в Жастар сарайы  состоится VI Международный фестиваль хореографического искусства «Наурыз достарын шақырады».

 



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