15 марта — Қайырымдылық күні — День благотворительности, милосердия.

В 10.00 в Костанае в Сити-центре состоится сельскохозяйственная ярмарка.

В 11.00 в маршрутных автобусах будет проходить интерактивная программа «Жаңа күн – Наурыз бастауы» с участием артистов фольклорного ансамбля «Мирас», проекта «Damubala». Районы КЖБИ, Центр, КСК, Юбилейный, Кунай, Аэропорт, Дружба .

В 12.00 в областном русском драматическом театре состоится спектакль «День рождения Наурыз и Коктем».

В 12.00 маленького зрителя порадуют в областном кукольном театре показом премьерного спектакля «Сундучок со сказками».

В 15.00 в Жастар сарайы состоится VI Международный фестиваль хореографического искусства «Наурыз достарын шақырады».

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