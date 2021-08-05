Второй год ждут установки обещанной акиматом детской площадки в одном из дворов Костаная

Старые качели и турники давно снесли, теперь по среди двора пустота. Жильцы дома неоднократно обращались в отдел ЖКХ, где отвечают, что судятся с исполнителем.

На этом месте во дворе по улице Шипина должна находиться новая детская площадка, но по словам местных жителей, второй год ее так и не могут установить. В прошлом году тут снесли старую, взамен должны были появиться новые современные конструкции. Работы начались, но довести их до конца так и не удалось

«Дети второй год у нас без площадки, здесь 8 жилых домов, столько детишек. Сегодня не все собрались детки, с утра никого нет. Здесь детишек море было, какие-то сооружения были, рукоходы, паутинка была, качельки, волейбольная площадка. Сейчас все убрали, детям негде заниматься, второй год уже. Никого это не беспокоит. В ЖКХ нам отвечают — мы судимся, мы судимся — вот ответ. Это что за такой ответ? Вы судитесь хоть 10 лет, но детям площадку то сделайте»,- говорит председатель ПКСК «Омара Шипина,167» Владимир Грознецкий.

Ну а сейчас детям приходится играть на площадках в соседних дворах, что приносит большие неудобства. По словам местных жителей они уже неоднократно обращались с жалобами в ЖКХ, ответ есть, а площадка так и не появилась.

«Внуки приходят, тут детей много, мы то в садик ходим это хорошо, что еще пускают нас в садик, а то могут закрыть и сказать нет. То идем на те площадки, там ничего не обещали смотрим, а там уже площадка стоит, а нам делали делали и опять ничего нет. Выйдешь с ребенком, детей с 6,7 часов тут море, бегают на ту площадку»,- говорит житель дома по улице Шипина Галина Кобзева.

В письменном ответе жителям от 31 мая 2021 года, который предоставил ЖКХ города, говорится о том, что сейчас ведутся судебные разбирательства с поставщиками услуг, а после вынесения судом решения, работы по установке детских площадок будут возобновлены. Но спустя 2 месяца работы так и не начались. Как долго будут длиться эти разбирательства, пока неизвестно.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.