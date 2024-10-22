Вопрос увеличения объема вывоза снега с территории Костаная необходимо рассмотреть, учитывая прогноз на предстоящий год. Об этом сообщил руководитель городского Управления по чрезвычайным ситуациям, на совещании в городском акимате.

Также по словам Аслана Махмутова необходимо подготовить к возможным осадкам все 96 километров ливневой канализации, а строятся и новые участки, и 4 водоотводных канала. Один из них находится в районе дачного общества «Текстильщик».

«В период обильного снеготаяния на данном участке происходит ежегодное подтопление двух дачных участков, расположенных на пути естественного прохождения талых вод. В этой связи отдел земельных отношений» акимата Костаная необходимо рассмотреть вопрос выкупа дачных участков», — говорит начальник управления по ЧС Костаная Аслан Махмутов.



Укрепление каналов, их очистка, местами укладка труб, необходимы и в жилых массивах «Дружба» и «Ударник», в районе городского кладбища. Также, сообщают сотрудники УЧС, нужно рассмотреть вопрос о скосе камыша в зимний период.



«Учитывая опыт прошедшего паводка, заблаговременно провести обвалование теннисного корта, провести укрепительные работы береговых линий в районе улицы Тобольской. Рассмотреть возможности изъятия земельных участков для государственных нужд, расположенных в зоне подверженной подтоплению», — сказал Аслан Махмутов. «Порядка 70 домов остается, которые у нас признаны были ремонтными. Но, второй паводок будет, я думаю, они не выдержат, многие дома, если придет вода. Поэтому, мы уже с людьми там отрабатываем, они, в принципе все за то, чтобы мы предоставили компенсацию, и выкупали, изымали», — говорит Марат Жундубаев.

Как отметил аким Костаная, мешавший прохождению льда малый мост полностью демонтирован. Также, отметил Марат Жундубаев, весной этого года стало понятно, что лед на реке можно взрывать заранее. Но, вовремя под рукой не оказалось взрывчатки.



«Мы теперь полномасштабно увидели проблему, и мы, в принципе, представление имеем четкое. Нужно будет просто сейчас сделать, все мосты на пример. Например, «центральный», за который бились мы. Сколько у нас там мешкотары ушло? 65000 мешков. Вот! Этот объем у нас должен быть!», — подчеркнул глава города.



Около миллиарда тенге планирует акимат города заложить в бюджет на создание новых участков ливневых канализаций, так как проложенные в этом году, себя показали хорошо. Например, по словам Марата Жундубаева, благодаря одной из таких теперь не собирается вода под мостом на проспекте Назарбаева.



Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.