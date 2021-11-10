Вторжение антициклона. Прогноз погоды на 11-13 ноября 

Очередной Северо-западный циклон окажет влияние на западные, северо-западные и северные регионы страны, в связи с чем ожидаются осадки -дождь, снег, порывистый ветер, туман, гололед, низовая метель.

Лишь на юге, юго-востоке республики сохранится погода преимущественно без осадков.

С вторжением Западного антициклона, и по мере его смещения в восточном направлении, ожидается незначительное понижение температуры воздуха.

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