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Вторжение антициклона. Прогноз погоды на 11-13 ноября 

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Очередной Северо-западный циклон окажет влияние на западные, северо-западные и северные регионы страны, в связи с чем ожидаются осадки -дождь, снег, порывистый ветер, туман, гололед, низовая метель.

Лишь на юге, юго-востоке республики сохранится погода преимущественно без осадков.

С вторжением Западного антициклона, и по мере его смещения в восточном направлении, ожидается незначительное понижение температуры воздуха.

 

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