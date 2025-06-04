Прогноз погоды по Казахстану на 5-7 июня представили синоптики Казгидромета.
В Казахстане никак не установится жаркое лето – через территорию страны неустанно смещаются циклоны и связанные с ними атмосферные фронтальные разделы. Вот и в ближайшие дни с северо-запада придет очередной циклон принося с собой дожди с грозами, на западе, севере, востоке РК – сильные дожди, в отдельных районах ожидается выпадение града.
И если в северной половине республики в дневные часы основной температурный фон сохранится в пределах 20-28 градусов тепла, то в южной половине ожидается постепенный спад жары, и 7 июня днем столбики термометров зафиксируют 27-35 градусов тепла.
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