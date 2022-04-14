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Когда синоптики ожидают вторжение холодных воздушных масс из Сибири

Фото alau.kz

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Синоптики отмечают, что уже к концу недели в регион зайдут теплые массы из Ирана, которые и принесут долгожданные тепло и солнце.

Жители Костанайской области дождались весеннего тепла. Так во всяком случае говорят местные синоптики. Хотя апрель они уже называют необычно теплым. Ведь традиционно в это время на территории области господствуют минусовые температуры, а сейчас даже ночью термометры показывают плюс.

В течение месяца в области ожидается колебание температуры, ночью 5+10 градусов и днем 15+20 градусов.

До конца этой недели, про прогнозам синоптиков, еще будет сохраняться переменная облачность, возможны осадки и грозы. Но в регион уже заходят теплые массы из Ирана, поэтому уже к выходным на юге области будет до плюс 25 градусов, в Костанае + 22.

«Возьмем, если май, то в мае ожидается температура воздуха плюс 13 плюс 18, норма и осадков не больше климатической нормы. Температура около нормы, а какая фактически будет только скажем по фактическим данным», — отметила дежурный синоптик КФ «Казгидромет» Раиса Маркевич.

В мае почти по всему Казахстану температура воздуха не будет отличаться от нормы. Но, как отмечают синоптики, в это время в Костанайскую область, возможно, будут вторгаться холодные воздушные масс из Сибири. Что касается осадков, то их ожидают в пределах нормы.

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