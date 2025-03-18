Втридорога платили казахстанцы за сотни услуг, сообщил первый заместитель председателя агентства по защите и развитию конкуренции (АЗРК) Рустам Ахметов, передает агентство КазТАГ.

«Мы провели анализ и выявили порядка 600 таких услуг, выведенных из сферы естественных монополий. На той стороне оказались интересы потребителя, которые вынуждены оплачивать эти услуги по завышенной стоимости. Мы видим, что цена на эти услуги, если ежегодно брать, увеличилось порядка в два-три раза», — сказал Ахметов на презентации законопроекта по вопросам конкуренции в мажилисе в понедельник.

По его словам, с 2017 года субъекты монополий не ограничены 5% коммерческой деятельности.

«Как только мы это ограничение сняли, пошел наплыв кейсов, когда субъекты естественных монополий из-за недофинансирования, сдерживания тарифов, начинают дробить, выводить из регулируемой услуги часть работ: ремонтные работы, подключение, опрессовка. Эти услуги он (монополист – ) выводит, и они не являются предметом ценового контроля, хотя это чисто монопольные услуги», — добавил Ахметов.

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