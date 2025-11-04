В Костанае прошли публичные слушания по заявке энергопередающей компании «Межрегионэнерготранзит» на повышение предельного тарифа. Обсуждение проходило на фоне правительственного моратория на увеличение стоимости коммунальных услуг, который продлится до конца марта 2026 года.

Позиция регулятора: «Рост остановлен»

Руководитель департамента Комитета по регулированию естественных монополий по Костанайской области Акан Ташпанов заявил, что на период действия моратория пересмотра тарифов не будет:

«Департамент не намерен изменять тарифы по энергопередающим компаниям, теплоснабжению, газо- и водоснабжению. До принятия последующих решений рост остановлен».

Что просит компания

На балансе «Межрегионэнерготранзита» — 224 подстанции и около 84 тыс. км воздушных и кабельных линий. В заявке представлен инвестплан на 2026–2030 годы объёмом 59,5 млрд тг, который, по расчётам компании, снизит износ сетей с 88% до 60%. Сейчас предприятие продаёт электроэнергию в опте примерно по 7 тг за кВт⋅ч и просит разрешить увеличение почти втрое. Среди контрагентов — ЭПК-Форфайт, KEGOC и КТЭК.

Аргументы «Межрегионэнерготранзита»

Генеральный директор Владимир Кан подчеркнул, что от решения зависит устойчивость сетевого комплекса:

«Мы понимаем, что рост тарифа вызовет нагрузку на бюджеты юр- и физлиц и негативную реакцию потребителей. Но без долгосрочных вложений невозможно обеспечить надёжность и обновление сетей».

Сокращение инвестпрограммы регулятором

Антимонопольный департамент уже предварительно урезал запрошенный объём вложений:

«Мы сократили программу до 9 млрд тг — сопоставимо с 2021–2025 годами. Не оставляем предприятие без ОПР, капремонтов и реконструкции, но не даём большого роста», — отметил Акан Ташпанов.

Что дальше

Даже при одобрении скорректированной инвестпрограммы изменение тарифа возможно лишь после завершения моратория — не ранее апреля 2026 года.

На 5 ноября в Костанае назначены публичные слушания по заявке ЭПК-Форфайт (поставляет электроэнергию населению). С учётом действующих ограничений ожидается аналогичное решение — без повышения цен.

