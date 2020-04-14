ВУЗ Костаная рассматривает отсрочку по оплате за обучение из-за ЧП

Костанайский государственный университет имени Ахмета Байтурсынова рассматривает вопрос об отсрочке по оплате за обучение для ряда своих студентов. В основном, это дети из многодетных семей, и студенты, родители которых лишились заработка во время объявленного в стане ЧП. При этом, как отмечает руководство вуза, вопрос решен по очникам, как поступить со студентами заочных отделений, пока не ясно, сообщает alau.kz

В приемную ректора Костанайского госуниверситета имени Байтурсынова уже начали поступать заявления от студентов с просьбой сделать им отсрочку оплаты за обучение за текущий год. В условиях борьбы с коронавирусной инфекцией у некоторых семей возникли финансовые трудности.

«Те люди, которые хотят подать заявления обращаются в ректорат института и уже там будут рассматриваться. Поступают. Сейчас мы рассматриваем заявления по возврату средств за проживания в общежитиях, из-за дистанционки»,- говорит заместитель директора института экономики и права КГУ им. А.Байтурсынова Абылай-хан Какенов.

Пока, отмечает Аблай-хан Какенов, оплату за обучение хотят продлить до осени. Но это не точно, подчеркивает он. Согласно договору, студенты должны были оплатить деньги за обучение до начала последней сессии. Кроме того, представитель ВУЗа отметил, что они постарались проинформировать своих студентов, которые работали, что они могут претендовать на получение выплат из госфонад на период ЧП, это 42,5-тыс. тенге. Так же составили список тех, кто может получить отсрочку.

«Сегодня для себя мы выявили такие категории : многодетные, неполные, дети и более 2 семей, с одним кормильцем и семьи социально-уязвимые, в том числе где родители остались без заработка для этих семей мы создаем льготный коридор»,- сказал Абылай-хан Какенов.

При этом пока вопрос решен для студентов, которые обучаются на очной форме, по отсрочке для заочников руководство вуза еще не приняло окончательное решение.

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