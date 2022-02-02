Введен мораторий на повышение зарплат депутатов, акимов и членов правительства

В рамках исполнения поручения главы государства принято постановление «О введении моратория на повышение оплаты труда депутатам парламента, членам правительства и акимам всех уровней». Об этом со ссылкой на пресс-службу главы кабмина сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz.

Напомним, о введении пятилетнего моратория на рост зарплат членов правительства, акимов и депутатов президент Касым-Жомарт Токаев объявил на заседании мажилиса парламента 11 января 2022 года. Отмена уроков, прогноз погоды, постановления, события — Доставка новостей на твой смартфон! Подписывайтесь на наш Telegram-канал

«Я полагаю, что заработные платы у упомянутой категории госслужащих вполне достаточны. Поэтому считаю возможным объявить пятилетний мораторий на повышение заработных плат членов правительства, акимов регионов и депутатов. Я понимаю, что это не очень хорошая новость для депутатов мажилиса, но думаю, что вы эту новость воспримете с пониманием. Административным госслужащим и бюджетникам заработные платы продолжим поднимать по мере роста возможностей бюджета», — сказал тогда Касым-Жомарт Токаев.

Также 1 февраля на заседании правительства под председательством премьер-министра Алихана Смаилова внесены изменения в постановление «О некоторых вопросах приватизации на 2021-2025 годы». Документ предусматривает утверждение критериев отбора государственных активов, которые подлежат приватизации.

«Решения Государственной комиссии по вопросам модернизации экономики в части приватизации подлежат публикации на веб-порталах реестра государственного имущества и субъектов квазигосударственного сектора», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте премьер-министра РК.

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