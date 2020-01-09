Введена уголовная ответственность за пропаганду или незаконную рекламу наркотиков — МВД РК

За 2019 год, выявлено 408 фактов сбыта синтетических наркотических средств, общим весом 11 килограмм. Все это, в конечном счете, предназначалось для употребления. В МВД говорят о необходимости оградить подрастающее поколение от противоправных воздействий послужила основой для ужесточения наказания для распространителей наркотических средств.

Законом в Уголовный кодекс введена новая норма «Пропаганда или незаконная реклама наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, прекурсоров» (ст.299-1 УК), предусматривающая ответственность до 3 лет лишения свободы.

«При этом, под пропагандой наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров понимается распространение любых сведений независимо от формы и способа их представлении, о способах, методах их разработки, изготовления и использования, о преимуществах и о пользе использования отдельных их видов, направленное на формирование положительного или терпимого отношения к их незаконному обороту, или совершение иных действий в этих целях», — сообщает пресс-служба МВД РК.

Под незаконной рекламой наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров необходимо понимать:

распространение информации о местах или способах их приобретения, качестве, цене и иных их свойствах.

«Совершение преступления группой лиц, либо неоднократно, а также в организациях образования или на объектах массового скопления людей; либо с использованием средств массовой информации или электронных информационных ресурсов, а равно с использование служебного положения — влечет от 3 до 6 лет тюремного заключения», — отметили в министерстве.