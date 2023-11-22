Введение единого часового пояса по всему Казахстану — высказались депутаты

Депутат Еркин Абиль высказался по поводу введения единого часового пояса по всему Казахстану. По его словам, начиная с 2019 года жители Костанайской области неоднократно обращались как к депутатам Парламента, так и к Правительству с просьбой решить проблему несоответствия официального часового пояса и природного времени, разница между ними сегодня составляет почти 2 часа.

Так, по словам депутата, в Костанае отклонение от местного солнечного времени составляет 1 час 46 минут, в западных районах области — более 2 часов.

«Более 95% территории Костанайской области находится в географическом часовом поясе UTC+4, а административно Костанайская область находится в часовом поясе UTC+6. Вместе с тем, специалисты утверждают, что применение опережающего времени способствует и является одним из факторов обострения целого ряда социально опасных заболевании. В первую очередь, следует отметить десинхроноз, выражающийся в накоплении усталости, снижении умственной и физической работоспособности, нарушении сна, расстройстве пищеварения, вызывающее целый ряд заболеваний сердечно-сосудистой, репродуктивной и эндокринной систем», — сказал депутат.

По словам мажилисмена, Барселонская декларация о политике времени, принятая в октябре 2022 и уже подписанная рядом влиятельных международных организаций констатирует. что «согласно научному консенсусу, для здоровья, экономики и безопасности человека лучше всего использовать постоянные часовые пояса, максимально приближенные к солнечному времени (естественному времени). Данные выводы базируются на достаточном количестве верифицируемых научных

исследований, проведенных в разных странах

«Данная проблема существует не только в Костанайской области, но и по всей территории Казахстана. Исходя из астрономического, биоритмического,промежутке от 3,5 до 5,5 часов восточнее Гринвича, тогда как в настоящее время данный промежуток составляет от 5 до 6 часов. Из — за этого отклонение от местного солнечного времени в областных центрах Актау, Атырау и Уральск составляет 1 час 35 минут, в Костанайской области опережение составляет более 1 час 46 минут, остальных городах Казахстана от получаса до полутора часов, хотя приемлемым считается отклонение не более 30 минут», — сказал Еркин Абиль.

Доказанные преимущества синхронизации часов с солнечным временем и негативное влияние смещения часов на здоровье, экономику, образование, безопасность и окружающую среду требуют введения постоянных часовых поясов, как можно более близких к солнечному времени (естественному времени).

«Предлагаю в кратчайшие сроки завершить работу Межведомственной комиссии, выработать рекомендации и принять решение по введению единого часового пояса UTC+5», — заключил депутат.

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