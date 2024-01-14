Введение «европротокола» прокомментировали костанайские полицейские

Введена практика оформления, так называемого, «европротокола», через специальное мобильное приложения. Вариант имеет ряд преимуществ, однако, чтобы им воспользоваться, должен быть соблюден ряд условий.

С 1-ого января в Казахстане введена практика так называемого Европротокола. Теперь, в случае ДТП, которое повлекло небольшое повреждение автомобиля, его участники могут при оформлении факта обойтись без участия сотрудников полиции, что позволит сэкономить время. Для примера. Недавно, еще до введения практики, в подобной ситуации оказался наш коллега Аслан Биахмет.

«Патруль дорожной полиции приехал сразу, но, в течение часа наши автомобили продолжали оставаться на проезжей части, потому что полицейским надо было составить схему происшествия. Потом мы отправились в наркологию, сдали анализы, которые показали отсутствие алкоголя. Все это отняло у нас очень много времени», — говорит Аслан Биахмет.

Теперь, для упрощения процедуры разработано специальное мобильное приложение. Именно через него пользователи, участники ДТП, могут подать заявку в страховые компании, в режиме, используя биометрическую идентификацию и фото-видео материалы. Но, должен быть соблюден ряд условий.

«Такой порядок может быть применен, если участников ДТП двое, имеется их обоюдное согласие, и признание вины одним из них, они оба имеют полисы обязательного автострахования, сумма ущерба не превышает 100 МРП, в ДТП не причинен вред здоровью и имуществу третьих лиц», — сказал старший инспектор управления административной полиции ДП Костанайской области Кайрат Кешимбаев.

Полицейские напоминают, что во время оформления Европротокола, водителей должны соблюсти все правила безопасности при дорожно-транспортных происшествиях, например выставление аварийного знака. И участникам изначально и 100%-но необходимо определиться и удостовериться в сумме причиненного ущерба.

«Если потом выяснится, что сумма ущерба превышает 100 МРП, сотрудники полиции, все равно, повторно, уже не будут регистрировать данное дорожно-транспортное происшествие повторно. Дальше все можно пробовать решить в рамках гражданско-правовых отношений», — отметил инспектор.

И еще один плюс данного решения вопроса. Участники ДТП, вне зависимости от степени их вины, не будут привлекаться к административной ответственности.

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