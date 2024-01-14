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Введение «европротокола» прокомментировали костанайские полицейские

Фотография для новости Введение "европротокола" прокомментировали костанайские полицейские

фото pixabay.com

Введена практика оформления, так называемого, «европротокола», через специальное мобильное приложения. Вариант имеет ряд преимуществ, однако, чтобы им воспользоваться, должен быть соблюден ряд условий.

С 1-ого января в Казахстане введена практика так называемого Европротокола. Теперь, в случае ДТП, которое повлекло небольшое повреждение автомобиля, его участники могут при оформлении факта обойтись без участия сотрудников полиции, что позволит сэкономить время. Для примера. Недавно, еще до введения практики, в подобной ситуации оказался наш коллега Аслан Биахмет.

«Патруль дорожной полиции приехал сразу, но, в течение часа наши автомобили продолжали оставаться на проезжей части, потому что полицейским надо было составить схему происшествия. Потом мы отправились в наркологию, сдали анализы, которые показали отсутствие алкоголя. Все это отняло у нас очень много времени», — говорит Аслан Биахмет.

Теперь, для упрощения процедуры разработано специальное мобильное приложение. Именно через него пользователи, участники ДТП, могут подать заявку в страховые компании, в режиме, используя биометрическую идентификацию и фото-видео материалы. Но, должен быть соблюден ряд условий.

«Такой порядок может быть применен, если участников ДТП двое, имеется их обоюдное согласие, и признание вины одним из них, они оба имеют полисы обязательного автострахования, сумма ущерба не превышает 100 МРП, в ДТП не причинен вред здоровью и имуществу третьих лиц», — сказал старший инспектор управления административной полиции ДП Костанайской области Кайрат Кешимбаев.

Полицейские напоминают, что во время оформления Европротокола, водителей должны соблюсти все правила безопасности при дорожно-транспортных происшествиях, например выставление аварийного знака. И участникам изначально и 100%-но необходимо определиться и удостовериться в сумме причиненного ущерба.

«Если потом выяснится, что сумма ущерба превышает 100 МРП, сотрудники полиции, все равно, повторно, уже не будут регистрировать данное дорожно-транспортное происшествие повторно. Дальше все можно пробовать решить в рамках гражданско-правовых отношений», — отметил инспектор.

И еще один плюс данного решения вопроса. Участники ДТП, вне зависимости от степени их вины, не будут привлекаться к административной ответственности.

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