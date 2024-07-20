Введение социальных норм потребления: по какому тарифу казахстанцы будут платить за комуслуги

О том, как изменятся тарифы после введения социальных норм потребления воды, тепла и электроэнергии, сообщила глава департамента Комитета по регулированию естественных монополий Алматы Асель Буденеева, сообщает informburo.kz

Для повышения культуры потребления водных ресурсов и стимулирования потребителей к водо-и теплосбережению в законодательство о естественных монополиях ввели понятие «социальные нормы потребления». Они направлены на установление повышенных тарифов в зависимости от объёма потребления услуг водоснабжения и теплоснабжения по принципу «чем больше экономишь, тем меньше платишь».

«Дополнительно полученный доход субъектами естественных монополий в сферах коммунальной собственности будет направлен на решение приоритетных задач в сфере ЖКХ, в том числе внедрение ресурсосберегающих технологий, проведение ремонтных работ, приборизацию и другие», – сказала Асель Буденеева на брифинге РСК Алматы.

В сфере водоснабжения предусмотрено применение четырёхуровнего тарифа в зависимости от лимита потребления, где экономические затраты распределены следующим образом:

первая группа – при потреблении до 3 кубометров будет применяется действующий тариф;

вторая группа – при потреблении от 3 до 5 кубометров тариф будет выше на 20% от действующего;

третья группа – при потреблении 5-10 кубометров тариф будет выше на 50%;

четвёртая группа – при потреблении свыше 10 кубометров применяется двойной тариф.

В сфере теплоснабжения дифференциация тарифов осуществляется по величине площади жилья на одного абонента:

до 100 м2 – будет применяется утверждённый тариф;

от 100 до 200 м2 – тариф выше на 10% от утверждённого;

свыше 200 м2 – будут применять среднеотпускной тариф.

Внедрение социальных норм потребления будет сопровождаться контролем целевого использования дополнительного дохода.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.