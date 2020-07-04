Кроме ограничений, о которых сообщалось ранее, в постановлении говорится о запрете деятельности СПА-центров, общественных бань, саун.

Непродовольственные магазины более 500 квадратных метров будут работать только на доставку.

Разрешена деятельность объектов туризма, а также гостиниц, отелей, домов отдыха, турбаз с соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима. Разрешено также посещение парков, площадей и скверов, набережных и других мест отдыха без развлекательных объектов группами не более трёх человек или членов одной семьи с соблюдением социальной дистанции.

Объектам общественного питания разрешили работать на открытом воздухе и в помещении с установлением в зале не более 30 посадочных мест, без проведения коллективных мероприятий с соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима.

Кроме того, разрешена деятельность объектов бизнес-центров (услуги адвоката, нотариуса, бухгалтера и консалтинга, агентства по недвижимости, рекламные агентства, судебные исполнители и другое), а также букмекерских контор с ограничением по времени и с соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима.

Полный текст постановления главного государственного санитарного врача РК вы можете найти здесь.

За нарушения карантинных мер, которые вводятся с 5 июля, казахстанцев будут штрафовать, сообщил заместитель премьер-министра РК Ералы Тугжанов. Физических лиц будут штрафовать на 30 МРП, юрлиц – на 230 МРП.