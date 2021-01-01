Введение всеобщего декларирования доходов и имущества началось в Казахстане

В Казахстане началось поэтапное введение всеобщего декларирования доходов и имущества, передает корреспондент Tengrinews.kz.

На первом этапе с 1 января 2021 года предлагается начать декларирование с государственных служащих и их супругов, а также лиц, приравненных к ним и их супругов.

На втором этапе с 1 января 2023 года – работники государственных предприятий (включая сферу образования, здравоохранения, культуры, спорта) и их супруги.

На третьем этапе с 1 января 2024 года – руководители и учредители юридических лиц и их супруги, индивидуальные предприниматели и их супруги.

На четвертом этапе с 1 января 2025 года – оставшиеся категории населения.

При этом важно отметить, что итоги каждого этапа будут анализироваться, выявляться проблемные вопросы и приниматься меры по совершенствованию законодательства, методологии и информационных систем.

Кто обязан будет представлять декларации физических лиц при внедрении всеобщего декларирования?

совершеннолетние граждане Казахстана, оралманы и лица, имеющие вид на жительство;

несовершеннолетние лица — при наличии доли участия в жилищном строительстве, зарегистрированного на них имущества, суммы денег на банковских счетах, дебиторской задолженности и (или) кредиторской задолженности;

иностранцы — при наличии на территории Казахстана имущества или доли участия в жилищном строительстве.

Какие формы деклараций физических лиц должны будут сдавать физические лица при всеобщем декларировании?

При вхождении в систему декларирования будет представляться декларация об активах и обязательствах, в которой необходимо указать то имущество, которое находится на праве собственности, в том числе квартиры, машины, вклады в банках.

В последующем, население будет сдавать ежегодно декларацию о полученных доходах, приобретенном имуществе.

Сроки представления деклараций

Предусмотрено 2 срока представления деклараций:

не позднее 15 июля – на бумажном носителе;

не позднее 15 сентября – в электронном виде.

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