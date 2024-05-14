Введут ли налог на собак в Казахстане

В Казнете распространяют информацию о том, что в новом Налоговом кодексе предполагается введение налога за владение собаками, сообщает Zakon.kz.

В Министерстве национальной экономики РК 14 мая прокомментировали эти сообщения.

«В связи с распространяемой в социальных сетях и мессенджерах информацией о введении в Казахстане «налога за владение собаками» сообщаем, что в рамках проводимой работы над разработкой нового Налогового кодекса такая норма не рассматривается. «Налог на собак» в Казахстане вводиться не будет», – заявили в ведомстве.

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