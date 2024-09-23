Ночью 19 сентября по поступившему сообщению об угнанной машине со двора дома в жилом микрорайоне города Костаная, полицейскими был введен план «Перехват».
Автоугонщик обнаружен по камерам видеонаблюдения и задержан в центре города.
В ходе разбирательств полиция установила, что 39-летний местный житель незаконно завладел автомобилем, одной из частных медицинских клиник, работники которой приехали на вызов к больному пациенту.
Во время задержания от водителя исходил запах алкоголя, однако проходить медицинское освидетельствование он отказался.
По факту невыполнение законных требований полицейских, суд назначил ему 15 суток ареста и лишил права управления транспортным средством сроком на восемь лет.
В настоящее время по факту угона транспортного средства полицией возбуждено уголовное дело, в рамках которого проводится расследование.
Санкция статьи предусматривает максимальное наказание до двух лет лишения свободы.