Ночью 19 сентября по поступившему сообщению об угнанной машине со двора дома в жилом микрорайоне города Костаная, полицейскими был введен план «Перехват».

Автоугонщик обнаружен по камерам видеонаблюдения и задержан в центре города.

В ходе разбирательств полиция установила, что 39-летний местный житель незаконно завладел автомобилем, одной из частных медицинских клиник, работники которой приехали на вызов к больному пациенту.

Во время задержания от водителя исходил запах алкоголя, однако проходить медицинское освидетельствование он отказался.

По факту невыполнение законных требований полицейских, суд назначил ему 15 суток ареста и лишил права управления транспортным средством сроком на восемь лет.

В настоящее время по факту угона транспортного средства полицией возбуждено уголовное дело, в рамках которого проводится расследование.

Санкция статьи предусматривает максимальное наказание до двух лет лишения свободы.

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