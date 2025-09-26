Сегодня в Костанайской области есть две платные трассы республиканского значения. Это «Костанай-Троицк», таковой она является только для грузовых автомобилей, а другая «Костанай-Денисовка», присоединилась к ней совсем недавно и за проезд там платят водители любого вида транспорта.

Как оказалось, для местных товаропроизводителей, а именно рудненского молочного завода, это стало существенной статьей расходов.

«Это привело к тому, что у нас выросли затраты на перевозку, в том числе социально-значимых товаров. В разрезе себестоимости расходы на перевозку 1 кг социально-значимых продуктов составляет где-то от 1 до 9%, в зависимости от вида продукции. И, отражается на конечном потребителе. Помимо того, что мы платим за транспортный налог, мы платим за платные дороги», — говорит представитель ТО «Лидер-2010» Арман Молдагозин.

Арман Молдагозин отмечает, что цикл их производства довольно непрост. В течение дня они ездят по всей области, собирая сырье, и больше всего молока они забирают из Федоровского и Карабалыкского районов. Поэтому, как отмечает представитель товарищества, иногда объехать платные участки невозможно. С этой проблемой рудненский производитель уже обращался официально в минсельхоз и минтранспорта.

«Мы не хотим быть иждивенцами, и хотим также участвовать в содержании дорог. Соответственно просим ввести абонентскую плату для перевозчиков пищевой продукции. Мы все таки с вами аграрная страна, и сельское хозяйство должно во главе угла стоять при поддержке бизнеса», — объяснил Арман Молдагозин.

Свое предложение местный производитель высказал на Едином дне отчета органов контроля и надзора перед бизнес-сообществом, которой сегодня прошел в акимате Костанайской области. Здесь же, дистанционно присутствовали представители республиканского филиала КазАвтоЖол, которые отвечают за платные трассы. Они пояснили, что проведут анализ затрат сельхозтоваропроизводителей нашего региона, а местная палата предпринимателей вычислит, как это отражается на себестоимости их продукции. И, на основе этих данных они направят предложение в минтранспорта с фиксированной стоимостью абонемента для таких бизнесменов. и привлечены к ответственности.

