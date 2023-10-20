Ввести лимит на максимальную сумму кредитов хотят в Казахстане

«Максимальная сумма кредита» — такое понятие могут внедрить в Казахстане. Инициатива принадлежит Агентству по развитию и регулированию финансового рынка, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Как отметила глава агентства по развитию и регулированию финансового рынка Мадина Абылкасымова, в Казахстане наблюдается тенденция активной выдачи потребительских кредитов на крупные суммы.

«Прежде всего на рост потребительского кредитования также оказывает влияние повышенный спрос со стороны населения. Это спрос на товары и услуги в рассрочку, возможность использования потребительских кредитов на предпринимательские цели», — рассказала Абылкасымова на парламентских слушаниях в Мажилисе.

С 913 тысяч тенге до 1 миллиона тенге увеличился средний долг по беззалоговым потребительским кредитам с начала года. При этом доля беззалоговых потребительских кредитов свыше 5 миллионов тенге уже составляет 12%.

«В этой связи как дополнительную меру ограничения чрезмерного роста потребительского кредита агентство предлагает на законодательном уровне ввести ограничение на максимальную сумму потребительского кредита», — заявила Мадина Абылкасымова.

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