Ввести лимит на максимальную сумму кредитов хотят в Казахстане

Кадр из видео парламентский слушаний
«Максимальная сумма кредита» — такое понятие могут внедрить в Казахстане. Инициатива принадлежит Агентству по развитию и регулированию финансового рынка, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Как отметила глава агентства по развитию и регулированию финансового рынка Мадина Абылкасымова, в Казахстане наблюдается тенденция активной выдачи потребительских кредитов на крупные суммы.
«Прежде всего на рост потребительского кредитования также оказывает влияние повышенный спрос со стороны населения. Это спрос на товары и услуги в рассрочку, возможность использования потребительских кредитов на предпринимательские цели», — рассказала Абылкасымова на парламентских слушаниях в Мажилисе.
С 913 тысяч тенге до 1 миллиона тенге увеличился средний долг по беззалоговым потребительским кредитам с начала года. При этом доля беззалоговых потребительских кредитов свыше 5 миллионов тенге уже составляет 12%.
«В этой связи как дополнительную меру ограничения чрезмерного роста потребительского кредита агентство предлагает на законодательном уровне ввести ограничение на максимальную сумму потребительского кредита», — заявила Мадина Абылкасымова.