Ввести новую обязательную страховку хотят в Казахстане

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В Казахстане обсуждают вопрос введения обязательного страхования объектов массового скопления людей. Соответствующий законопроект находится на рассмотрении Мажилиса, передает корреспондент Tengrinews.kz.
«На сегодняшний день по инициативе МЧС в рамках законопроекта по вопросам гражданской защиты предусматривается внедрение такого вида страхования. Пока вопрос по объектам с массовым пребыванием людей и высотным зданиям. Сегодня этот проект закона находится на рассмотрении, после утверждения, после внедрения этого инструмента МЧС уже будет рассматриваться планомерный переход ко всем объектам, в том числе на жилье», — рассказал Ерлан Турегелдиев на брифинге в МЧС.
Пожарным страхованием планируется полностью охватит население к 2028 году. Сейчас в первую очередь речь идет об объектах с массовым пребыванием людей.
«Как только закон вступит в силу, соответственно, планомерно к остальным объектам будет переход. В Мажилисе на рассмотрении — по вопросам органов гражданской защиты. Так называется проект закона», — добавил зампред комитета.