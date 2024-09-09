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Ввести новую обязательную страховку хотят в Казахстане

Фотография для новости Ввести новую обязательную страховку хотят в Казахстане

pixabay.com

В Казахстане обсуждают вопрос введения обязательного страхования объектов массового скопления людей. Соответствующий законопроект находится на рассмотрении Мажилиса, передает корреспондент Tengrinews.kz.

В республике на данный момент проводится работа по внедрению обязательного страхования жилья от чрезвычайных ситуаций. Об этом сообщил заместитель председателя Комитета противопожарной службы МЧС Ерлан Турегелдиев.

«На сегодняшний день по инициативе МЧС в рамках законопроекта по вопросам гражданской защиты предусматривается внедрение такого вида страхования. Пока вопрос по объектам с массовым пребыванием людей и высотным зданиям. Сегодня этот проект закона находится на рассмотрении, после утверждения, после внедрения этого инструмента МЧС уже будет рассматриваться планомерный переход ко всем объектам, в том числе на жилье», — рассказал Ерлан Турегелдиев на брифинге в МЧС.

Пожарным страхованием планируется полностью охватит население к 2028 году. Сейчас в первую очередь речь идет об объектах с массовым пребыванием людей.

«Как только закон вступит в силу, соответственно, планомерно к остальным объектам будет переход. В Мажилисе на рассмотрении — по вопросам органов гражданской защиты. Так называется проект закона», — добавил зампред комитета.

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