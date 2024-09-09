Ввести новую обязательную страховку хотят в Казахстане

«На сегодняшний день по инициативе МЧС в рамках законопроекта по вопросам гражданской защиты предусматривается внедрение такого вида страхования. Пока вопрос по объектам с массовым пребыванием людей и высотным зданиям. Сегодня этот проект закона находится на рассмотрении, после утверждения, после внедрения этого инструмента МЧС уже будет рассматриваться планомерный переход ко всем объектам, в том числе на жилье», — рассказал Ерлан Турегелдиев на брифинге в МЧС.