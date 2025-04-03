В школах Казахстана могут появиться новые предметы, направленные на подготовку специалистов для сельского хозяйства, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Свой депутатский запрос мажилисвумен Каракат Абден адресовала заместителю премьер-министра Канату Бозумбаеву, в запросе она затронула проблемы квалифицированных кадров на селе.

«На встречах с сельчанами мы слышим одни и те же жалобы: не хватает механизаторов, агрономов, доярок, ветеринаров. Более 60 тысяч специалистов уже не хватает, и этот разрыв будет только увеличиваться. Каждая третья ферма испытывает кадровый голод, особенно в Северо-Казахстанской, Актюбинской, Жамбылской и Алматинской областях. Молодежь уезжает из сел, так как не видит возможностей для карьерного роста», — озвучила депутат во время заседания Мажилиса.

Она отметила, что Президент страны ясно обозначил важность подготовки специалистов для агропромышленного комплекса и развития сельских территорий как одного из приоритетных направлений государственной политики.

«Сегодня нужно не просто обучать молодежь, а создавать условия, чтобы они могли реализовать себя на родной земле. Принцип «где родился – там и пригодился» должен стать основой подготовки специалистов среднего звена в сельском хозяйстве.

«Решение – внедрение агропрофильного образования в школах. Выходом из кризиса должно стать создание агропрофильных классов в сельских школах. С 7-го по 11-й класс ученики будут изучать механизацию, агрономию, ветеринарию, животноводство и основы агробизнеса», — предложила Абден.

Таким образом, депутат предложила Министерству просвещения разработать государственную программу аграрного образования в сельских школах, а Министерству сельского хозяйства – организовать взаимодействие школ с сельхозпредприятиями для практического обучения учащихся.

Предложено списать кредиты некоторым казахстанцам Депутат Мурат Абенов на пленарном заседании Мажилиса поднял вопрос о проблемах цифровизации, которые способствуют росту...

Цены на аттракционы повысят в Костанае Этим летом в костанайском парке аттракционов начнется долгожданная модернизация. Проект этот двухгодичный и выделено больше...