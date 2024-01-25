Ввести новый налог предложили в Казахстане

Ограничить в Казахстане распространение вредных продуктов, а также рассмотреть вопрос о введении дополнительного налога на неполезную пищу и энергетические напитки с высоким содержанием сахара предложила депутат Сената Бибигуль Жексенбай , передает корреспондент Tengrinews.kz.

С запросом к премьер-министру обратилась сенатор. В документе говорится о том, что в последнее время на казахстанском рынке появилась «нездоровая пища неизвестного происхождения». По словам Бибигуль Жексенбай, из разных стран к нам завозят продукты питания и товары, которые не имеют коэффициента полезности. Кроме того, большинство нездоровых продуктов производят на улицах и в подвалах.

«Согласно законодательству страны каждый продукт должен содержать информацию на казахском и русском языках о производителе, составе, сроках использования. Однако почему-то эти требования не соблюдаются в отношении недорогих нездоровых продуктов, продаваемых в магазинах и на рынках нашей страны», — отметила Бибигуль Жексенбай. Вместе с тем, сенатор подвергла критике рекламу такой пищи и товаров, ведь эту рекламу видят дети. «Не секрет, что сегодня люди, особенно дети, становятся непроизвольными зрителями рекламы продуктов с высоким содержанием сахара, соли, жира, химических добавок. Конечно, эта реклама регулируется действующим законом, однако в нем почти нет норм, ограничивающих распространение информации о продуктах, вредных для здоровья. Около 72 процентов продуктов питания, рекламируемых в нашей стране для детей, относятся к продуктам питания, запрещенным Всемирной организацией здравоохранения. Распространение рекламы нездоровой пищи равноценно причинению намеренного вреда организму, поэтому необходимо максимально ограничить, где это необходимо, и даже запретить», — заявила сенатор. Депутат попросила премьера ввести запрет на торговлю неполезными продуктами в Казахстане, а также усилить таможенный контроль.

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