Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Жаслан Мадиев в кулуарах Мажилиса высказался о возможности ужесточения оборота SIM-карт в Казахстане, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Министр отметил, что МЦРИАП по данному вопросу собирает предложения с рынка.

«Сейчас это еще не окончательно принятый вопрос, это все на уровне обсуждения. Третье лицо – это лицо, не связанное с вами. По поводу передать ребенку или не передать – мы это примем во внимание, как отрегулировать этот вопрос. Конечно же, уголовную ответственность пока не планируем за это вводить. Какой-то, может быть, административный штраф будет предусмотрен. Это на уровне обсуждений. Давать конкретные заявления или цифры этого штрафа еще рано. Мы активно обсуждаем, я думаю, в этом году будет внесено и обсуждаться», – указал Жаслан Мадиев.

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