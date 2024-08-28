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Ввести новый вид штрафа могут в РК

Фотография для новости Ввести новый вид штрафа могут в РК

pixabay.com

Новый вид штрафов могут ввести в Казахстане. Данные поправки содержатся в законопроекте по вопросам интеллектуальной собственности, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Как сообщили в Минюсте в ответ на официальный запрос редакции Tengrinews.kz, законопроект разработан с целью введения в Казахстане дополнительных правовых инструментов по обеспечению охраны и защиты прав интеллектуальной собственности, создания благоприятных условий для ее развития.

Документ содержит множество важных поправок, в том числе введение штрафов за нарушение авторских прав. Отметим, что сегодня за нарушение авторских прав предусмотрена гражданско-правовая и уголовная ответственность.

Минимальное наказание по статье 198 Уголовного кодекса («Нарушение авторских или смежных прав») предусматривает наказание в виде штрафа до 80 МРП (295 360 тенге в 2024 году), максимальное наказание – лишение свободы на срок от 3 до 6 лет.

«Сейчас прорабатывается вопрос по введению административной ответственности за нарушение авторских прав«, — сообщили в Минюсте.

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