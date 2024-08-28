Ввести новый вид штрафа могут в РК

pixabay.com
Новый вид штрафов могут ввести в Казахстане. Данные поправки содержатся в законопроекте по вопросам интеллектуальной собственности, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Документ содержит множество важных поправок, в том числе введение штрафов за нарушение авторских прав. Отметим, что сегодня за нарушение авторских прав предусмотрена гражданско-правовая и уголовная ответственность.
Минимальное наказание по статье 198 Уголовного кодекса («Нарушение авторских или смежных прав») предусматривает наказание в виде штрафа до 80 МРП (295 360 тенге в 2024 году), максимальное наказание – лишение свободы на срок от 3 до 6 лет.
«Сейчас прорабатывается вопрос по введению административной ответственности за нарушение авторских прав«, — сообщили в Минюсте.