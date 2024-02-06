Ввести отчисления из Нацфонда для будущих пенсионеров предложили в Казахстане

Бывший председатель Нацбанка Анвар Сайденов в интервью YouTube-каналу ЕНПФ предложил ввести выплаты из Нацфонда для будущих пенсионеров по аналогии с проектом «Национальный фонд – детям». Об этом сообщает informburo.kz

«Солидарный компонент – он заканчивается для людей определённого возраста. Все с тревогой видят, что обязательных отчислений недостаточно, добровольные – не развиты, а государственный компонент уходит. Всё-таки, может быть, пусть вопрос решат через систему налогов – 1%, например», – сказала ведущая.

Сайденов ответил, что есть несколько решений. Одно из них – вывод из тени «серого» компонента экономики для увеличения поступлений в ЕНПФ.

«Насчёт дополнительного налогообложения не знаю… Может быть, нужна какая-то увязка, допустим, отчислений в Национальный фонд… Например, одна из инициатив президента об открытии счетов для детей из Нацфонда – она вот, в принципе, в этом направлении», – предположил экс-глава Нацбанка.

Ведущая добавила, что можно было бы установить определённый процент отчислений из Нацфонда – например, тот же 1%. Сайденов подчеркнул, что для этого потребуются расчёты.

Солидарная пенсия выплачивается гражданам Казахстана, имеющим не менее шести месяцев трудового стажа до 1 января 1998 года. Размер зависит от трудового стажа и среднемесячного дохода. Минимальная солидарная пенсия в этом году составляет 57 853 тенге.

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