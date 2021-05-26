Ввести пособие на каждого ребенка до 18 лет предложили в Казахстане

Депутаты Мажилиса предложили ввести в Казахстане одно универсальное пособие в сумме средней зарплаты на каждого ребенка до 18 лет, назначаемое по праву рождения и гражданства страны, передает Tengrinews.kz.

С запросом на имя заместителя премьер-министра Ералы Тугжанова обратилась депутат Айжан Скакова.

Она отметила, что ежемесячное пособие по уходу за ребенком для неработающих женщин составляет: на первого ребенка 16 802 тенге, на второго — 19 865 тенге, на третьего — 22 898 тенге, на четвертого и более детей — 25 961 тенге. По ее словам, в день это составляет от 560 до 865 тенге на ребенка, тогда как «на питание одного заключенного расходуется 1018 тенге, на маму ребенка в пособии денег не предусмотрено«.

Депутат напомнила, что в первом квартале 2021 года среднемесячная номинальная заработная плата одного работника составила 230 829 тенге.

«Если из супругов работает только один и есть трое детей, то получается на каждого по 46 тысяч тенге. Этого очень мало. И детские пособия, установленные в таком небольшом размере, не могут сгладить этой картины. Все мы знаем, сколько стоит еда, одежда, лекарства, игрушки, книжки, помимо которых у каждой семьи есть еще много других трат, вроде той же коммуналки или выплаты кредитов. А у детей есть не только самые базовые — физиологические потребности, но и социальные — в образовании, в развитии, и здесь стоимость покрытия этих нужд качественно другая. И надо понимать: если мы считаем, что наш долг перед детьми — только создать условия, в которых они живы и сыты, то мы не можем ждать от них завтра никаких устремлений выше этого уровня выживания. Пособия должны быть кратно увеличены», — сказала она.

Депутат подчеркнула, что многочисленность процедур, сложность их администрирования порождают коррупционные схемы при получении пособий.

Также Айжан Скакова обратила внимание на то, что для уязвимых казахстанцев жилье недоступно. В Алматы, по ее словам, в очереди на получение жилья стоит свыше 26 тысяч семей. Минимальный срок ожидания жилья превышает 10 лет. Она считает, что имеющихся государственных программ недостаточно.

Как отметила парламентарий, в предвыборной программе Народная партия Казахстана заявила, что нужно дать для каждой семьи по 20 соток земли. По ее мнению, это надо сделать в сельской местности в первую очередь для уязвимых категорий — для многодетных, неполных, малообеспеченных семей, а также для семей с детьми с инвалидностью.

«Депутаты фракции НПК предлагают упразднить все виды пособий и выплат и ввести одно детское универсальное достаточное пособие на каждого ребенка до 18 лет, назначаемое всем детям по праву рождения и гражданства Казахстана, в сумме средней заработной платы. Пособие должно покрывать потребности ребенка в соответствии с детской потребительской корзиной, предлагаемой нашей партией к разработке, и потребности матери в период ухода за ребенком», — озвучила Скакова на заседании Мажилиса.

Также депутат предложила продлить период ухода за ребенком до трех лет и разработать жилищную программу с адаптированными к данным категориям граждан требованиями, нулевой процентной ставкой, без первоначального взноса, с облегченным подтверждением факта трехлетнего проживания потенциальных участников, например, по временной прописке и справке о посещении их детьми детского сада или школы в течение этого периода. При этом предлагается предусмотреть на это дополнительные денежные средства для многодетных и неполных семей, а также семей, воспитывающих детей-инвалидов.

Кроме того, депутат Скакова призвала вернуть программу передачи арендного жилья с правом выкупа семьям, воспитывающим детей с инвалидностью, и выделить земельные участки в сельской местности в размере 20 соток многодетным и неполным семьям, а также семьям, воспитывающим детей-инвалидов, в приоритетном порядке, с учетом транспортной доступности, наличия инженерной инфраструктуры, объектов социальной инфраструктуры.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.