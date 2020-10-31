Ввести «право на забвение» для казахстанских интернет-пользователей предложил министр цифрового развития

Увеличить штрафы для провайдеров за некачественный интернет и ввести новое понятие «право на забвение». Такие инициативы озвучил министр информационного развития страны. По его мнению, эти и многие другие меры позволят улучшить качество казахстанского интернета и защитят права пользователей сети, передает alau.kz

Министр цифрового развития выделил сразу 2 проблемы, с которыми к сегодняшнему дню столкнулся казахстанский интернет. Во-первых, в стране нет четких требований к качеству сигнала, во-вторых, есть трудности с детальной аналитикой регионов по подключению ко всемирной паутине. Чтобы справиться с таким набором вопросов, нужны четкие шаги. И их уже озвучили. Министр предлагает установить требования к качеству интернета. А за их нарушение провайдерам хотят многократно увеличить штрафы. Кроме того, интернет должен окончательно встать в одну шеренгу с рядовыми коммунальными услугами.

«Мы уже предложили и договорились с отраслевым министерством инфраструктурного развития, что ввод в эксплуатацию жилых комплексов без оптических каналов будет запрещен. То есть, как вода в дом заводится и потом жилой комплекс вводится в эксплуатацию. То же самое»,- пояснил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин.

Но при подключении интернета проблемы у казахстанцев не заканчиваются. Скорее наоборот. Люди беспокоятся о том, чтобы их личные данные, которые они доверяют сайтам, не попали в руки мошенников. И тут вновь появляется предложение от министерства цифрового развития: Казахстану необходимо ввести понятие «право на забвение».

«Каждый человек должен иметь возможность удалить информацию о себе из сети интернет. Понятно, что мы только начинаем этот путь. Комитет информационной безопасности определенную работу проводит. Уже на данный момент есть несколько обращений, которые удовлетворены нашим комитетом информ.безопасности»,- сообщил Багдат Мусин.

Как именно министерство совершит прорыв и удалит из интернета данные человека, не поясняется. Зато параллельно предлагаются более понятные вещи. К примеру, людям хотят дать возможность отозвать свое согласие на обработку персональных данных, которыми пользуются банки или другие организации. А еще есть намерение создать специальный сервис, который будет сообщать людям, что их данные использует кто-то другой.

«На заре 2010-х годов, когда ЦОНы начали набирать обороты, у всех начались подозрения, что операторы ЦОН могут воспользоваться доступом в базу данных и просматривать определенную информацию на людей. Тогда эту проблему решили таким образом, что в личном кабинете электронного правительства каждого человека фиксируется заход в базу данных оператора ЦОН. То же самое теперь будет распространяться на все другие государственные органы, которые по тем или иным причинам заходят и просматривают информацию»,- привел пример министр.

За всеми этими предложениями министерство информационного развития видит будущее казахстанских пользователей интернета. Их же ведомство намерено привлечь к плодотворной работе. Министр Багдат Мусин предложил ввести вознаграждения тем пользователям сети, которые смогут обнаружить уязвимость любых казахстанских информационных систем. Если эту идею утвердят, то в работу над слабостями отечественных сайтов сможет подключиться любой желающий.

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