Ввести уголовную ответственность за нападение на медработников требует отраслевой профсоюз. На сегодня в Казахстане участились случаи, когда, к примеру, фельдшеры становятся жертвами своих же пациентов.

Не так давно, в Костанае произошел инцидент с нападением на фельдшера скорой медицинской помощи. 24-летнюю девушку-специалиста избили на очередном вызове. И такие случаи в Казахстане происходят периодически. Например, в этом году в Караганде напали и на водителя неотложки. К слову, в связи с частотой таких ситуаций в 2023 году в административном кодексе появилось наказание за воспрепятствованию работе фельдшеров и фармацевтов. В случае нарушения, гражданину грозит штраф в виде 30 МРП или арест на 10 суток. Однако, как утверждают специалисты, этого, для решения проблемы — не достаточно.

«У нас состоялось заседание нашего центрального совета профсоюза Senim, и мы готовим письмо-обращение к депутатам мажилиса повторно, где мы будем все таки требовать ужесточить уголовный кодекс конкретной статьей. Наказание за нападение на медицинских работников в уголовный кодекс с серьезными последствиями. Введение в КоАП 2 статей, я считаю, что уже большая победа», — отметила председатель Костанайского областного общественного объединения отраслевого профсоюза работников системы здравоохранения «Senim» Татьяна Булгацевич.

Еще одно из предложение — приравнять медработников к полицейским. Для того, чтобы покушения на них карались законом так же, как и на стражей порядка, на сумму в 1000 МРП. Татьяна Булгацевич отмечает, что если сравнить то, как относились к тем же фельдшерам 10 лет назад, то сейчас ситуация изменилась. Общаясь с врачами, она не редко слышит о том, что медикам иногда по-настоящему страшно работать в таких условиях.

«Не зря принято решение, о статусе медработника. Введена новая статья. Это статья, которая введена в кодекс — это статья 270, дополнительная, которая появилась вот в 2024 году. Она стала реально реально рабочей. Почему то возникло? Потому что, действительно, стало необходимо обозначить этот статус. До этого, этой статьи не было, это говорит о том, что не было проблем», — отметила Татьяна Булгацевич.

Что касается, костанайского фельдшера, то ее делом основательно занимается профсоюз. На своих обидчиков сотрудница скорой написала заявление. Татьяна Булгацевич рассказала, что из больницы девушку выписали, но лечение продолжается.

«Мы хотим использовать здесь ситуацию, как раз таки вот отягчающих факторов — это ст. 57, где говорится о том, что эти действия применены к людям, которые занимаются выполнением функциональных обязанностей служебных, то соответственно это утяжеляет действия всех статей, которые вот мы будем сейчас собирать. Честно сказать, мы это будем делать сознательно, потому что мы хотим, что это было показательным процессом», — подчеркнула Татьяна Булгацевич.

Также, в этом году в кодекс о здоровье народа тоже внесли изменения о том, что медработник имеет право на возмещение вреда, причинённого жизни и здоровью, при исполнении должностных обязанностей.

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