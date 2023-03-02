Ввёл в заблуждение следствие и суд. До 10 лет грозит жителю Костанайской области за ложные показания

Карабалыкским районным судом рассматривается уголовное дело в отношении гражданина Ш. по факту дачи свидетелем ложных показаний в суде.

В частности, Ш. ранее будучи свидетелем по уголовному делу в отношении своего родственника, несмотря на предупреждение об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний, ввёл в заблуждение следствие и суд. Он дал лживые показания по тяжкому преступлению. Об этом сообщает управление УСН прокуратура Костанайской области.

«Давая ложные показания, Ш. преследовал цель увести своего родственника от уголовной ответственности и заслуженного наказания. При этом он пытался не только дезориентировать суд, но и ложно обвинил полицейских в превышении власти и должностных полномочий.

В суде гражданин Ш. полностью признал свою вину и заявил ходатайство о заключении процессуального соглашения в форме сделки о признании вины. Лжесвидетелю грозит наказание от 5 до 10 лет лишения свободы.

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