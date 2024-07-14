Ввод новых тенге. Какие купюры заменят в Казахстане

«Все следующие (…) Насколько я помню, там уже мы не по купюрам пойдем, мы пойдем по всей линейке сразу. То есть пятерка, десятка и все остальные (за ними. — Прим.) пойдут: две тысячи и тысяча (тенге)», — ответил Сулейменов.