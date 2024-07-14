Ввод новых тенге. Какие купюры заменят в Казахстане

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Председатель Нацбанка Тимур Сулейменов ответил на вопрос, купюры какого номинала следующими обновят в Казахстане, передает корреспондент Tengrinews.kz.
«Недавно в обращение поступила 10-тысячная купюра из серии «Сакский стиль», до этого была 5-тысячная. Какая теперь купюра на очереди?» — спросили журналисты у Сулейменова на брифинге в Нацбанке.
«Все следующие (…) Насколько я помню, там уже мы не по купюрам пойдем, мы пойдем по всей линейке сразу. То есть пятерка, десятка и все остальные (за ними. — Прим.) пойдут: две тысячи и тысяча (тенге)», — ответил Сулейменов.
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